Pradè: "Una vittoria tutta per Kean, adesso dobbiamo stargli vicino. Quattro giorni davvero difficili"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, esprime il suo pensiero dopo il successo ottenuto dai viola a Cagliari: “Una vittoria pesantissima, da squadra, abbiamo fatto i complimenti ai giocatori, perché è stata dura arrivare in fondocon tutti questi cambiamenti. E infatti i primi 15 minuti non c'eravamo in campo, poi però siamo stati bravi a riprenderci”

E poi: “Una vittoria che dedichiamo a Moise (Kean ndr), è tutta per lui, dobbiamo stargli vicino e speriamo che torni con la stessa fame che lo stava accompagnando. Sono felice per chi l'ha sostituito perché l'ha fatto alla grandissima, il gol serviva tanto a Beltran”.

Inoltre: “Questo successo ci tiene in vita e adesso dobbiamo riposarci dopo questi giorni che sono stati difficili. Siamo 68 persone in trasferta, tutti quanti con famiglie, impegni già presi. Certo, l'evento è straordinario, e siamo i primi a capire quello che è successo. Però sono tanti quattro giorni pieni in un posto senza sapere come allenarsi, come preparare una situazione in queste difficoltà. Vanno comunque i nostri ringraziamenti al Cagliari, al presidente Giulini e al direttore Bonato per la collaborazione”.

Infine: “Adesso è il momento clou della stagione e in questi trenta giorni ti giochi tutto quanto e serve il contributo di tutti, la compattezza”.