Arthur: Non sono cifre da casse della Fiorentina. Ma anche altri sono sul piede di partenza. Quelle opzioni che i viola non vogliono esercitare

Diversi giocatori della Fiorentina sono destinati a cambiare aria al termine di questa stagione.

Cifre non da casse viola

Il principale di questi è il centrocampista brasiliano Arthur, che alle condizioni attuali tornerà alla Juventus. Poco più di 20 milioni il riscatto, un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro: non sono numeri da casse viola. Per vederlo ancora da queste parti servirebbe un nuovo accordo.

Altri via

Dunque tornerà alla base, così come Maxime Lopez che, secondo La Gazzetta dello Sport, rientrerà al Sassuolo (il riscatto per lui sarebbe fissato a 9 milioni di euro).

Altre uscite certe sono quelle di Castrovilli che si svincola a giugno e Belotti che è in prestito secco (a meno che la Fiorentina non decida di trattare il suo acquisto a cifre ‘ragionevoli’). In dubbio anche la permanenza di Faraoni perché in quel ruolo ci sono già il rigenerato Dodo e Kayode.

Le opzioni che la Fiorentina non vuole esercitare

In scadenza a fine stagione pure Kouame e Duncan: per loro c’e un’opzione a favore della società fino al 2025, ma a ora non risulta una volontà di esercitarla, riporta ancora la ‘rosea’.