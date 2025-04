Raffaele Palladino risponde alle domande dei media presenti al Viola Park. L'allenatore della Fiorentina parla di varie tematiche, dal sistema di gioco viola a

“Quando si cambia modulo ci sono ragionamenti e lo studio dei calciatori a disposizione. Abbiamo fatto delle scelte dopo gennaio, avendo perso Ikone e Sottil, che avendo 7 centrocampisti a disposizione potesse essere il sistema di gioco migliore. Ho avuto buone risposte negli allenamenti e dai ragazzi in partita. La squadra si trova bene e i feedback dei ragazzi sono positivi. È un campionato avvincente e difficile, se si pensa anche a cosa stanno facendo Roma e Bologna. Ora chi riesce a star bene e consapevolezza avrà dei vantaggi. Il passato ormai è passato, il segreto deve essere cercare di provare a vincerle tutte, sappiamo che abbiamo un calendario ricco di partite ma vogliamo essere competitivi.

‘La Fiorentina ha aspettato tanto Sottil, gli auguro di far bene al Milan'

“Quando sono arrivato si diceva sempre che Sottil non riusciva ad esprimere il proprio talento e trovare continuità. La Fiorentina ci ha puntato tanto, l'ha aspettato e negli ultimi mesi ha dimostrato il suo valore, non a caso è arrivato il Milan per lui. Ha scelto di andare a Milano e siamo felici che sia andato in una società così importante. Gli auguro di far bene, ci ho parlato e conosce il mio pensiero”.

‘Zaniolo e Adli? Vi dico che…’

“Non parlerò del prossimo anno, bisogna pensare a questo campionato. Adli ha avuto un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori, ha sofferto e perso un po' di condizione fisica dopo una prima parte strepitosa. Ora sta rientrando e conto molto su di lui, mi piace come ragazzo e calciatore. Sicuramente troverà spazio, ci sono tante gare da qui alla fine. Zaniolo sta lavorando bene, col giusto atteggiamento, è un ragazzo a posto e deve aspettare il suo momento. Ha qualità ed è entrato col giusto spirito con l'Atalanta. Sono sicuro che farà vedere il proprio valore”.