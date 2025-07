Nelle ultime ore continuano ad intensificarsi i contatti tra la Juventus ed il Milan per il trasferimento a Milano dell’ex viola Dusan Vlahovic. Un trasferimento che potrebbe segnare una svolta per entrambe le squadre italiane e rappresentare un nuovo capitolo emozionante per l’attaccante serbo: il club bianconero risparmierebbe i soldi dell’ingaggio e si libererebbero di una grossa grana, i rossoneri invece si assicurerebbero un attaccante che piace molto a Max Allegri.

Il Milan è l'unica squadra interessata che attrae il serbo

L'attaccante serbo è in scadenza con la Juventus, e lascerà Torino. I rossoneri non si fidano completamente di Santiago Gimenez, e per questo vorrebbero mettere a disposizione del tecnico livornese anche il serbo. La richiesta della Juventus sarebbe di 25 milioni, ma i rossoneri stanno provando passando per vie traverse. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Repubblica Tare starebbe cercando di abbassare il prezzo del cartellino del centravanti inserendo una contropartita tecnica.

I rossoneri provano a convincere la Juve con una contropartita tecnica: i bianconeri fanno muro

Secondo il quotidiano infatti il Milan avrebbe offerto alla Juventus 10 milioni più Bennacer. Il centrocampista algerino è un esubero al Milan, e nelle prime settimane di mercato era stato accostato alla Fiorentina. La risposta della Juventus sarebbe stata piuttosto negativa. Vlahovic gradirebbe l'approdo a Milano, adesso le parti devono trovare l'intesa giusta. La sensazione è che, essendo il Milan una delle poche squadre realmente interessate che riscuote interesse da parte del giocatore, alla lunga l’operazione andrà comunque in porto: con o senza contropartite tecniche.