Galbiati: "Con una mossa Pioli ha dato scacco macco a Italiano. Il tecnico della Fiorentina non ha saputo trovare le contromisure"

L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, intervenuto su Lady Radio, è ritornato sul match tra i viola e il Milan di sabato scorso.

Una mossa decisiva

“Pioli ha fatto una mossa importante, ha spostato Leao da sinistra e lo ha messo a fare la punta centrale. Cosa è successo? Gli esterni senza nemmeno guardare, mettevano palla dentro per lui e sono fioccate le occasioni. Penso che Italiano l'abbia visto questo fatto, ma non ha trovato le contromisure ideali per cercare di limitare il portoghese”.

“Pioli ha dato scacco matto a Italiano”

E poi: “Invece di essere alti bisogna stare più verso la porta contro avversari del genere, credo che Pioli abbia dato scacco matto a Italiano con questa mossa”.