La Fiorentina perde un contenzioso con una società alberghiera

La Fiorentina è uscita sconfitta da una battaglia legale con la Jsh Gestioni, società riminese attiva nel settore alberghiero. Il contenzioso riguardava un contratto di sponsorizzazione da 55mila euro siglato per la stagione 2019-2020, in cui il club viola avrebbe dovuto offrire visibilità in cambio di servizi alberghieri.

La ricostruzione del contenzioso

Stando a quanto riferito da La Nazione di oggi, secondo la Fiorentina, i servizi promessi non sarebbero stati erogati e l’accordo non fu rinegoziato dopo lo stop del campionato causa pandemia. Il club aveva quindi richiesto un risarcimento di 67mila euro.

La sentenza del giudice

Tuttavia, il giudice civile di Firenze, Umberto Castagnini, ha dato ragione alla Jsh, stabilendo che il contratto prevedeva un pagamento esclusivamente in cambio merce e che la pandemia non poteva essere imputata alla società. La Fiorentina dovrà anche versare 10mila euro di spese legali.