La Fiorentina saluta M'bala Nzola: l'angolano lascia il club viola per accasarsi al Pisa. Per lui un trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto a 5 milioni di euro e opzione per il controriscatto. Per saperne di più sulla trattativa, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.

“Nzola porta esperienza in Serie A e tanto entusiasmo”

“Nzola è un giocatore che riteniamo funzionale al nostro progetto di squadra. Qui al Pisa porterà fisicità, esperienza in serie A e soprattutto piacere di giocare per la maglia nerazzurra. Interesse? C'era già stato, è un giocatore che già volevamo qualche stagione fa. M'bala, appena ha saputo della nostra proposta, ha subito mostrato un grande entusiasmo”.