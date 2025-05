Le dimissioni di Palladino sono arrivate all'improvviso in casa Fiorentina, con la società rimasta spiazzata dalla scelta dell'allenatore di abbandonare la nave dopo il sesto posto raggiunto con il record di punti dell'era Commisso (65) e il ritorno in Conference League. Il tifo viola non aveva particolarmente apprezzato un deludente finale di stagione che stava per sbattere fuori i viola anche dall'Europa, ma il mezzo miracolo di Udine faceva presagire a un proseguo del progetto sportivo con l'ex allenatore del Monza con moderata tranquillità in vista del prossimo anno sportivo.

I dirigenti viola avrebbero voluto continuare con Palladino

Il gioco non spumeggiante messo in campo dalla Fiorentina avrebbe sicuramente lasciato dei dubbi in vista del futuro, ma la costruzione della squadra viola passava anche dal prossimo mercato estivo con lo stesso Pradè che nell'ultima conferenza stampa aveva annunciato: “Non ci sarà una rivoluzione come lo scorso anno, aggiungeremo tasselli utili”. Ed era la società in primis a voler proseguire almeno per un altro anno il percorso insieme a Palladino, dopo la citata rivoluzione post Italiano e investimenti importanti fatti nelle ultime due sessioni di mercato. Le cose sono andate diversamente e in casa Fiorentina si registra una delusione e un arrabbiatura importante per il comportamento dell'ormai ex tecnico viola.

Adesso servono spalle larghe. Ma bisogna aspettare

Si ripartirà da capo, dunque. Di nuovo. La Fiorentina è alla ricerca di un allenatore esperto che sappia in primis reggere le pressioni di un ambiente come Firenze, al momento incandescente. Serve ripartire da un tecnico con le spalle large, non ci sono più margini per le giovani scommesse. Ora serve però aspettare le mosse delle big (Juventus, Inter, Roma e Atalanta) su tutte prima di una decisione sul nuovo allenatore.