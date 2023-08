VIDEO FN - Mina è arrivato a Firenze: il nuovo difensore della Fiorentina al Viola Park per la firma

Yerry Mina è arrivato a Firenze. Come vi abbiamo anticipato poco fa le visite mediche a Roma sono andate benissimo, e così il giocatore ha ricevuto il via libera per concludere il suo trasferimento alla Fiorentina.

Come documentato dal video di Fiorentinanews.com, Mina è arrivato al Viola Park e in questo momento si trova all'interno del centro sportivo per definire gli ultimi dettagli e procedere poi alla firma del contratto. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.