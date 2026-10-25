Chivu: "Le ingiustizie di oggi non ci hanno abbattuto, non abbiamo mai perso lucidità e alla fine sei premiato per quello che esprimi"

Il tecnico dell'Inter, Christian Chivu, ha commentato così la vittoria sulla Fiorentina a Dazn:

"Pensavo a tutto quello che abbiamo fatto oggi, una partita seria, poi siamo andati sotto con un tiro all’incrocio da 30 metri ma nulla da dire sull’organizzazione, sul gioco, per quello che abbiamo creato. E alla fine siamo stati premiati perché anche andando sotto abbiamo mantenuto la lucidità e la calma che serve per rimettere in piedi la partita, quindi faccio i complimenti ai miei. Sul rigore stavo sperando che segnasse perché meritavamo, avrei detto le stesse cose anche se fosse finita 0-1: i ragazzi meritano tutti i miei complimenti.

I cambi? Bonny dentro perché non dà riferimenti, con Esposito era più facile per i loro difensori, che si aggrappavano fisicamente a lui. Però non riuscivamo a sbloccarla, poi abbiamo subito anche il gol. Sapevamo che era una gara da fare sulle fasce, che dentro al campo c’era tanta densità. Bisognava attaccare la linea con i terzi e riempire un po’ meglio l’area: la mossa di Lavelli era per quello, mi mancavano le mezzali. Sei premiato sempre per quello che esprimi, siamo contenti della reazione ad alcuni episodi o ingiustizie che non ci hanno abbattuto".