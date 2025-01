Giornalisti napoletani allontanati: Le cause e il regolamento violato. Gli steward della Fiorentina hanno fatto semplicemente il loro lavoro

Sulla questione dei giornalisti napoletani allontanati ritorna stamani il Corriere Fiorentino. Sul quotidiano di Firenze si legge che gli steward della Fiorentina in questo caso hanno semplicemente fatto il loro lavoro.

Così come già sottolineato da Fiorentinanews.com, gli inviati (Manuel Parlato e Manuel Guardasole) erano impegnati in una diretta video in una zona — quella del prefiltraggio accanto alle cancellate dello stadio — interdetta a qualunque reporter e telecamera, che non sia di DAZN o Sky, per questioni di diritti.

Da qui la richiesta degli addetti di allontanarsi dalle cancellate del Franchi.