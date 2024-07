Capitolo abbonamenti: a Firenze tutto tace, ma non è l'unica in Serie A. Commisso aspetta Funaro

La maggior parte dei club di Serie A ha già fatto partire le campagne abbonamenti, ma la Fiorentina non è la sola ad essere ancora ferma. La società di Commisso aspetta novità dal Comune di Firenze per sapere quanti posti disponibili ci saranno per la prossima stagione durante i lavori di restyling.

E' in stand-by anche l'Atalanta

Anche l’Atalanta, comunque, è in attesa per i lavori di ristrutturazione: l’anno scorso a Bergamo furono sottoscritte 11mila tessere, ma la campagna quest’anno partirà a metà luglio e la Dea giocherà le prime tre gare in trasferta per consentire la conclusione dei cantieri.

Gli abbonati delle altre squadre

Anche il Napoli è ancora chiuso, ma l’avvio degli abbonamenti è fissato per mercoledì. Inter già sold-out con 40mila tessere staccate nonostante gli aumenti fino al al 23%. Il Milan è già a 37mila, la Roma a 38, il Bologna a 18mila (già +3mila rispetto all’anno scorso) e già sopra al numero di abbonati dello scorso anno della Fiorentina: 17.252.

Flop la Lazio, che l’anno scorso fece oltre 30mila abbonamenti: campagna partita da una settimana, solo 3mila tessere rinnovate.