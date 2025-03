Giuseppe Rossi ha parlato a Sky del suo Pepito Day, la festa in programma sabato prossimo al ‘Franchi'

"Palladino sta facendo un gran lavoro al primo anno a Firenze, il suo primo sapore di grande squadra. La squadra lo segue, hanno avuto un mesetto così così in campionato, però sono fiducioso. Ho visto la partita col Panathinaikos, si è vista la voglia di reagire e andare a vincerla. Credo che questo possa essere un bello step per andare a cercare una vittoria oggi, che darebbe poi la spinta per gli ultimi due mesi di campionato.

Ranieri? E’ un grande, ci seppe dare le motivazioni e la fiducia giuste per quei 6 mesi a Parma. Lanciò un ragazzo di 19 anni come me, mi concedeva i 90 minuti per dimostrare il mio talento. Devo tanto a lui, vedo le cose che sta facendo alla Roma, molto simile a livello motivazionale, è uno capace di tirare fuori il meglio da ogni calciatore che gli sta attorno.

Perché venirci a vedere? Credo di poter rivivere qualche emozione, vedendo qualche vecchia gloria del calcio italiano, della Fiorentina e del Villarreal. Non ci sono partite in tv essendoci la sosta, per cui è giusto venire a guardare noi che magari non corriamo più tanto ma qualche calcio al pallone lo sappiamo ancora dare".