La questione allenatore tiene banco all'interno della Fiorentina. Chi esprime le proprie idee su quello che sta accadendo e su quello che sarà è l'ex centrocampista e ora commentatore tv, Antonio Di Gennaro.

“Concorrenza importante per Pioli”

Stefano Pioli sembra essere in pole position in questo senso: “E' un grande allenatore - ha detto Di Gennaro a La Nazione - Uno capace di gestire anche situazioni delicatissime, vedi la morte di Astori a Firenze e vedi il rilancio di un Milan che era una polveriera e che lui ha portato allo scudetto. Deve liberarsi da accordi con il club arabo dove ha allenato nei mesi scorsi. Nel calcio, soluzioni a queste situazioni si trovano sempre, magari però, questo rischia di far andare per le lunghe la trattativa e non è mai un vantaggio. E poi sono convinto che su Pioli potrà esserci una concorrenza importante".

“Dare tempo a un giovane, mentre Sarri…”

Poi Di Gennaro ha aggiunto: “Se si vuole un tecnico giovane, gli si dovrà dare un tempo di riuscita più lungo rispetto a quanto si potrà pretendere da un allenatore di esperienza. Non vedere Sarri in viola che sensazione le lascia? lo credo che Sarri non sia mai stato preso in considerazione in modo diretto. Anche se lui, a Firenze ha sempre sognato di arrivare”.