Il Napoli è su Comuzzo: NO della Fiorentina alla cessione a gennaio, rifiutata una grande offerta. Il retroscena

Il Napoli vuole rinforzare il proprio reparto difensivo in vista del futuro. E guarda dritto dritto in casa Fiorentina. L’acquisto di Buongiorno nella scorsa sessione di calciomercato ha assicurato alla società di De Laurentiis un calciatore giovane e italiano. Mancano ancora diversi mesi all’apertura della prossima finestra estiva di trasferimenti ma il Napoli guarda già alla prossima stagione.

Il tentativo del Napoli

In questo senso il profilo sul quale si spinge è - secondo Gianluca Di Marzio - quello di Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina. Il Napoli spinge per portare Comuzzo in Campania durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Un tentativo, in realtà, era già stato fatto in questa finestra.

L'offerta

L’offerta del Napoli è stata di 20 milioni di euro per il difensore italiano classe 2005 ma la risposta della Fiorentina è stata negativa. Il Napoli, però, lo considera molto forte e come potenziale patrimonio per il futuro, motivo per il quale è probabile che tornerà a provarci, conclude l'esperto di Sky Sport.