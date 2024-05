Ormai è chiaro, il rinnovo automatico di Bonaventura non si farà. Ma la Fiorentina vuole comunque giocarsi le proprie fiches

La dirigenza della Fiorentina è chiamata a studiare le mosse per costruire la rosa della prossima stagione. Uno dei punti interrogativi riguarda la conferma di Giacomo Bonaventura, a Firenze dal 2020, il cui rapporto si è però incrinato nell'ultima sessione di mercato.

NO al rinnovo automatico

Come riporta TMW, il rinnovo automatico non scatterà. È difatti ormai chiaro che Jack non può raggiungere il 70% delle gare disputate con almeno 45 minuti giocati. Il numero 5 ha sì giocato 40 partite, ma in diverse occasioni sotto il minutaggio minimo previsto dalla clausola.

Ma la Fiorentina ci proverà lo stesso

Il contratto, dunque, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. La volontà della Fiorentina, tuttavia, è quella di arrivare comunque al rinnovo, visto anche il forte rapporto tra l’ex Milan e l’ambiente viola. D'altro canto, l’appuntamento con l'agente è fissato dopo la finale di Conference League.