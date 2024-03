Compirà 70 anni tra due giorni lo storico Capitano della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, che al Corriere dello Sport è tornato su alcune tappe della sua carriera:

"Io capitano da giovane? Arrivai a Firenze a 18 anni, giocai subito in A. C’erano Merlo e De Sisti, i capi carismatici. Quando andarono via, il capitano era Ennio Pellegrini. Arrivò Mazzone dopo la vittoria della Coppa Italia e disse a Pellegrini che la fascia toccava a me. Oggi una cosa del genere sarebbe difficile, ma io in quel momento ero in auge, ero entrato in Nazionale nel 1974. Ero il più rappresentativo.

Quanto mi hanno tolto gli infortuni? Abbastanza. Il più pesante è stato il secondo. Quello di Martina, anche se era più grave, mi ha portato via poco, saltai 15 partite. Miani mi sostituì bene, ma se ci fossi stato io in condizioni ottimali... Avevo 27 anni, ero nella piena maturità. Scudetto? Con me, penso di sì. Senza nulla togliere a Miani, ovviamente. Almeno un punto in più o due li avremmo avuti… Certo, poi gli episodi ci hanno danneggiato. Se a Cagliari ci fosse stato il Var...

Addio rifiutato? Due volte: nel 1978 con la Juve e nel 1980 con la Roma. Dopo i Mondiali in Argentina la Fiorentina mi chiamò e mi disse che si erano fatti avanti i bianconeri. Poi due anni dopo, quando entrarono i Pontello, io e mia moglie andammo a casa del presidente Viola. Liedholm mi voleva a tutti i costi. Alla fine, entrambe le volte, ho scelto io di restare a Firenze. Nel 1980 la Fiorentina aveva una proprietà nuova, che aveva buone intenzioni. E infatti per quattro stagioni siamo stati al vertice. E oggi, a 70 anni, i tifosi mi ripagano del fatto che non li ho mai traditi. Martedì prossimo mi faranno una festa a Firenze: non so se l’avrebbero organizzata se fossi andato via tanti anni fa...".