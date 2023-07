Fenucci: "Dominguez e Orsolini sono due giocatori forti. Stiamo trattando per il rinnovo"

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato di Dominguez e Orsolini, giocatori accostati alla Fiorentina. Queste le sue parole riportate da millecuorirossoblù.it: “Stiamo trattando per il rinnovo di entrambi. Sono due giocatori importanti e come tali li trattiamo, continueremo a proporre loro il rinnovo”.

E poi ha aggiunto: “Quello dei rinnovi è un problema di tanti club, come se i giocatori fossero più forti quando vanno a scadenza. Sono le conseguenze della sentenza Bosman, ma per fortuna in Federazione si stanno accorgendo che qualcosa non va”.