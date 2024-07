In merito al calciomercato della Fiorentina, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio. In un suo intervento, si è esposto sul centrocampista del Monza Andrea Colpani, obiettivo viola: “Dove giocherà nella prossima stagione? Alla Fiorentina”.

“Castrovilli può fare bene con De Zerbi”

Sull'ex viola Castrovilli: “Penso che sia un centrocampista talentuosissimo. Se sta bene fisicamente, in un calcio evoluto come quello di De Zerbi a Marsiglia, può fare molto bene. Sorloth? Uomo giusto per la Roma, non a 38 milioni ma a 25 sì. Non è bellissimo da vedere, ma può emozionare la piazza tirando le sue sassate”.