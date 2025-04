Il Milan rischia di diventare incubo viola in Coppa Italia: la Fiorentina e la disperata esigenza di superarne almeno due

Il tempo delle otto italiane in Europa è ormai quasi certamente destinato a prendersi una pausa visto che la Serie A ha quasi perso il duello diretto con la Liga per il secondo posto stagionale nel ranking europeo. Ecco dunque che, rispetto alla scorsa stagione, occorrerà arrivare tra le prime sette per rimanere agganciati al treno. Ma occhio a cosa succede alle spalle della Fiorentina, perché sì il Milan se venisse sconfitto a domicilio scivolerebbe a -7 ma avrebbe ancora la carta della Coppa Italia da giocarsi.

Regolamento vuole infatti che la vincente della coppa voli direttamente in Europa League, sottraendo il settimo slot alla classifica del campionato (valido da sempre solo in caso di successo da parte di un club già qualificato tramite campionato). Ecco insomma che un cammino vittorioso in Coppa Italia da parte dei rossoneri costringerebbe la Fiorentina ad arrivare almeno sesta (e in quel caso sarebbe ancora Conference League…). Nel mezzo però ci sono pur sempre l'Inter, verosimilmente il Bologna in eventuale finale e le possibilità viola di arrivare anche sopra il sesto posto e sottrarsi da questi macabri calcoli.