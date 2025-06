Non solo Dzeko: la Fiorentina segue da vicino un altro attaccante che gioca in Turchia con un passato a Roma

Da anni ormai la Turchia si è rivelata un porto gettonato per i giocatori della Serie A: la Fiorentina ad esempio ha venduto Amrabat al Fenerbahce, girando inoltre in prestito Barak e Brekalo al Kasimpasa. Ma se le ultime notizie in casa viola davano un interessamento concreto per Dzeko, adesso spunta un nuovo nome, vecchia conoscenza del calcio italiano, accostato alla Fiorentina.

Come riporta l'insider di mercato Hasan Karatsas, vicino alle vicende del Besiktas, la Fiorentina si è tornata ad informare per l'acquisto di Ciro Immobile. Nella sua prima stagione in Turchia l'attaccante ex Lazio ha raccolto 17 gol e 4 assist in 38 presenze, e potrebbe aver voglia di rilanciarsi nel campionato che lo ha visto protagonista per quasi un decennio di carriera.