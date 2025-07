Anche Graziani ricorda Pin: "Un ragazzo speciale, sempre sorridente. Nello spogliatoio chiedeva sempre consigli a noi più grandi"

Anche Francesco Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha voluto ricordare Celeste Pin: i due furono compagni di squadra nella stagione 1982-83, la seconda in viola per Ciccio e la prima per Pin.

Nelle parole rilasciate a LaPresse, Graziani commenta: “Era un ragazzo speciale, meraviglioso, sempre sorridente. C'è grande tristezza, grande rammarico. L'ho sentito a giugno l'ultima volta, dovevamo andare a fare un evento insieme tramite l'organizzazione di un nostro carissimo amico. Ci ritrovammo, stava bene, era contento e facemmo questa partita di beneficenza”.

Poi un aneddoto sulla condivisione dello spogliatoio nella Fiorentina: “Come compagno di squadra era un ragazzo meraviglioso, era molto più giovane di noi per cui spesso ci stava vicino, si faceva coccolare e ci chiedeva sempre qualche consiglio. Poi nel 1990 ho avuto anche la fortuna di averlo come calciatore”.