VIDEO: Kean rischia grosso contro il Bolton. Ecco il fallaccio subito dall'attaccante della Fiorentina

Nonostante quella di ieri sera contro il Bolton fosse soltanto un amichevole per la Fiorentina, nei minuti finali si sono vissuti anche alcuni minuti di tensione. Il Motivo? Si è acceso un furioso parapiglia in occasione di un durissimo e scorretto intervento Moise Kean, che ha rischiato un brutto infortunio. In tutto questo i suoi compagni, con Dodo in prima linea, non si sono certo tirati indietro, intervenendo in sua difesa.

Il difensore del Bolton George Johnston ha provato a togliere il possesso palla ai viola entrando in ritardo con un tackle in scivolata su Kean, anticipando il giocatore della Fiorentina colpendo il pallone ma anche prendendo la caviglia avversaria. L'ex Juventus è rimasto a terra dolorante mentre l'arbitro ha fermato il gioco. Subito però si è scatenata una rissa in campo, con i calciatori viola che hanno provato a farsi giustizia da soli.

Questo il video della sciagurata entrata sull’attaccante della Fiorentina: