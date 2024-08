L’allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è intervenuto su Sportitalia dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “È stata una gara difficile. Siamo stati troppo contrstti nel primo tempo, nel secondo abbiamo preso bene le misure ma abbiamo preso gol nel momento migliore. Poi la partita è cambiata e loro hanno preso bene le misure. Complimenti al Sassuolo, peccato per aver visto i ragazzi così poco sciolti ma su quell’episodio è cambiato tutto l’incontro”.

“Dobbiamo andare avanti, il calcio è così”

Su Baroncelli: “Dispiace per le sue lacrime. Tra l’altro ha preso una botta in allenamento e ha fatto di tutto per esserci. Dispiace molto. Ma dobbiamo andare avanti, il calcio è fatto così e ci sono anche questi momenti”.