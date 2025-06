Le falle a centrocampo? Potrebbero essere tappate con soluzioni a chilometro zero

Le mancanze in linea mediana? In parte la Fiorentina potrebbe tappare le falle con soluzioni a chilometro zero.

Sono infatti in rientro al Viola Park, sia Lorenzo Amatucci che, soprattutto, Alessandro Bianco.

Il primo, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è ancora protagonista nei playout di Serie B con la Salernitana e c'è già chi come lo Spezia, ha bussato le porte dei viola per averlo in prestito. L'ex Monza invece, impegnato con l'Italia Under21 nell'Europeo di categoria in Slovacchia, potrebbe rientrare nei piani di Pioli.