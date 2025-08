E dire che la seconda parte della scorsa stagione aveva presentato una nuova versione di Rolando Mandragora, decisivo e anche goleador, un intoccabile per Palladino da febbraio in avanti. Il suo contratto però continua a rimanere in scadenza nel 2026 e, al netto dell'opzione 2027, la necessità è quella di ripartire con un nuovo accordo: secondo La Nazione il rinnovo resta in bilico e il futuro quindi in discussione. Senza un prolungamento, la Fiorentina penserebbe a monetizzare sul classe '97, da cui vorrebbe ricavare una cifra sui 10 milioni.