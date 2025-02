Otto giocatrici della Fiorentina in un match tra Nazionali: l'Italia ne esce male, mentre una viola trova il gol

Dopo la vittoria all'esordio per 1-0 contro il Galles, l'Italia femminile non riesce a dare continuità ai risultati e cade allo stadio Picco di La Spezia contro la Danimarca, nella gara valevole per la seconda giornata del girone 4 della lega A di Nations League. Il risultato finale è stato di 1-3 per le scandinave.

Tanta presenza per la Fiorentina nelle due rose: se per l'Italia l'unica viola a scendere in campo è stata Agnese Bonfantini (rimaste in panchina Durante, Filangeri e Severini), la Danimarca ha invece schierato titolari ben 3 ragazze che militano nella Fiorentina, tenendo anche Bredgaard in panchina. Le tre danesi sono Snerle, Pedersen e Faerge: proprio quest'ultima ha trovato il gol del vantaggio al 53simo. Otto rappresentanti della Fiorentina in una sola partita di Nazionale, sicuramente un evento curioso.