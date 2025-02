A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo. Queste le parole dell'ex giocatore sull'operato di Palladino: "Ha fatto meglio di Italiano, ha alzato il livello. Merito soprattutto di Kean, che sta facendo molto bene.

La Fiorentina non è che non ha identità, ma sono le altre squadre che hanno capito come bloccarla. Ora quello che conta è rialzarsi, perché perdere ci sta. Tra Lecce e Fiorentina tifo i viola, spero si possa rialzare presto. Conference? Per quello che fanno vedere in campo si meritano di alzare un trofeo a Firenze"