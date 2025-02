Adli e un dolore alla caviglia che non se ne va. Kean salta Lecce ma potrebbe esserci in Grecia. Colpani...

Radio Bruno fa il punto sull'infermeria di casa Fiorentina, che al momento conta diversi presenti. Gudmundsson continua il recupero dopo la frattura nella zona dell'osso sacro, mentre Kean è a riposo dopo il trauma cranico e in attesa di nuovi test. L'attaccante viola potrebbe rientrare nei convocati per la sfida contro il Panathinaikos in Conference, ma dovrà saltare il match contro il Lecce.

Colpani è ancora out e salterà anche lui il match contro i pugliesi. Tornerà ad allenarsi verosimilmente all'inizio della prossima settimana. Adli spinge per il rientro, ma il dolore alla caviglia c'è e al momento la sua convocazione per il Lecce è in bilico.