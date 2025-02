Masini: "Qualcuno all'interno della Fiorentina sta condizionando le scelte di Palladino"

A Radio Bruno ha parlato il noto cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini. Queste le sue parole sul momento della squadra e sull'allenatore Raffaele Palladino: "Rimane difficile capire le scelte dell'allenatore. Se tutti ipotizziamo una formazione e puntualmente il tecnico fa scelte diverse vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ci sono varie cose che non vanno, ma secondo me c'è qualcuno all'interno che sta condizionando le sue scelte.

Palladino mi sembra bravo e intelligente, ma c'è qualcosa che non sappiamo che spinge lui e il suo staff a lavorare in un certo modo. E' possibile anche che siano tutti bravi ma che insieme non funzionino".