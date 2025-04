FOTO - "One step closer": De Gea vede la semifinale di Conference League e ringrazia i tifosi viola arrivati in Slovenia

Ormai è abitudine celebrare gli interventi di David De Gea. Mai avremmo pensato di doverlo fare ieri sera, invece anche contro il Celje sono servire le parate del portierone spagnolo per salvare la Fiorentina dal gol del pareggio nei minuti finali di partita. Quello di Firenze per l'ex Manchester United è un amore smisurato, ma anche reciproco.

One step closer

Su Instagram infatti De Gea ha postato una storia in cui ringrazia i tifosi viola arrivati in Slovenia (si legge “supporters" con l'emoji di un applauso). Poi il portiere spagnolo ha fatto un post con delle sue foto in campo, scrivendo “One step closer”. Un passo più vicino alla semifinale, da conquistare nel match di ritorno.