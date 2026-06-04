Comuzzo: "Sono salito tanto e in fretta come valutazione. La mia prima volta in azzurro è per mia madre, lei..."
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Pietro Comuzzo ha vissuto una serata positiva con la nazionale italiana sperimentale di Silvio Baldini. Un po' di onore e gloria dopo una stagione fatta più di bassi che di alti nella Fiorentina, dove ha perso valore e anche il posto da titolare nella squadra.
“Sono salito tanto come valutazione, poi…”
“Nell’ultimo anno sono salito tanto come valutazione - ha detto - poi sono sceso. Ho imparato tanto in questo periodo. Sono salito alla ribalta velocemente lo scorso anno, all’improvviso, ma ho gestito la situazione con equilibrio”.
“Per mia madre”
E poi: “La dedica per la prima partita in Nazionale è per mia madre che mi guarda e mi guida dall’alto”. La madre di Comuzzo è scomparsa non molto tempo fa a causa di un tumore.
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