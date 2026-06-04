Comuzzo: "Sono salito tanto e in fretta come valutazione. La mia prima volta in azzurro è per mia madre, lei..."

Pietro Comuzzo ha vissuto una serata positiva con la nazionale italiana sperimentale di Silvio Baldini. Un po' di onore e gloria dopo una stagione fatta più di bassi che di alti nella Fiorentina, dove ha perso valore e anche il posto da titolare nella squadra.

“Sono salito tanto come valutazione, poi…”

“Nell’ultimo anno sono salito tanto come valutazione - ha detto - poi sono sceso. Ho imparato tanto in questo periodo. Sono salito alla ribalta velocemente lo scorso anno, all’improvviso, ma ho gestito la situazione con equilibrio”.

“Per mia madre”

E poi: “La dedica per la prima partita in Nazionale è per mia madre che mi guarda e mi guida dall’alto”. La madre di Comuzzo è scomparsa non molto tempo fa a causa di un tumore.