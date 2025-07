Amoruso: "Con Pioli Gudmundsson migliorerà. Kean non credo possa soffrire la presenza di Dzeko"

L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della squadra di Stefano Pioli e di alcuni singoli della rosa viola, tra cui Kean, Gudmundsson e Dzeko.

Il paragone con lo scorso anno

“Anno scorso sotto il profilo dei punti fatti non è andato male, ma la squadra poteva fare ancora di più A un certo punto il rapporto tra tifosi e allenatore si era interrotto e alcune partite Palladino le gestì malissimo. adesso Pioli è amato dall'ambiente. E' una persona incredibile che ha vinto anche lo scudetto. Adesso dal mercato mi aspetto due colpi: un centrocampista forte fisicamente e tatticamente e un esterno d'attacco. Erano anni che la squadra non era pronta al 97% già al primo ritiro”.

E su Gudmundsson

“Sono sicuro che lo scorso anno non era entrato nei meccanismi di Palladino, ma quest'anno con Pioli la storia sarà diversa. Ama giocare palla a terra e inserirsi. Sono convinto che il gioco di Pioli aiuterà lui e i centrocampisti, oltre a lasciare più spazio agli esterni”.

Sulla coppia d'attacco

Kean con Dzeko? Il bosniaco è talmente intelligente che non avrà problemi ad aiutare l'attaccante viola e a giocarci insieme. Anche perché giocare in coppia non è facile. Non credo che Kean possa soffrire la presenza di Dzeko. In più ci sarà Gud dietro a loro che ha qualità. E' un attacco molto forte".