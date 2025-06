Il Como mette gli occhi su una calciatrice in uscita dalla Fiorentina: dopo oltre 100 presenze potrebbe accasarsi in riva al lago

Il Como torna a pescare dalla Fiorentina… femminile. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, la squadra femminile della società degli Hartono, che milita in Serie B, sarebbe interessata ad una giocatrice in uscita dalla Fiorentina dopo 3 anni.

Si tratta di Veronica Boquete, che ha raccolto oltre 100 presenze in maglia viola. Di comune accordo con la Fiorentina, la centrocampista spagnola ha deciso di non rinnovare per affrontare la prossima sfida, che potrebbe essere arrivata ora in riva al lago.