Chi ha più paura di perdere tra Torino e Firenze? Se lo domanda Alberto Polverosi nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, in vista di Juventus-Fiorentina:

"Perdere fa paura, sia alla Juve che alla Fiorentina visto il momento non proprio entusiasmante delle due squadre. Ma proviamo a immaginare la sconfitta della Juventus con un gol di Kean o quella della Fiorentina con un gol di Nico Gonzalez, che però è a rischio, o di Vahovic. In tutt’e tre i casi si spalancherebbero le porte dell’inferno, o sulle rive del Po o sulle rive dell’Arno. A Torino direbbero (già lo dicono) che la cessione di Kean è stata un errore perché Vlahovic non ha un sostituto (Milik non è ancora rientrato), a Firenze quasi lo stesso per Nico Gonzalez, visto che finora Gudmundsson, il suo sostituto, si è visto poco anche se in quel poco ha già segnato tre gol.

Alla vigilia di Juventus-Fiorentina potremmo chiederci anche se sia più facile dejunventinizzarsi o defiorentinizzarsi. Forse la prima, almeno se si guarda ai tre casi più recenti. L’ex bianconero Kean a Firenze è diventato quel giocatore che avevamo ammirato solo nella stagione parigina, con i tredici gol in Lingue 1. Moise ha ritrovato quel sorriso che Vlahovic ha quasi perso a Torino dove, nonostante i sette gol (che comunque sono tre in meno di Kean), è diventato un caso invece di proseguire nella sua crescita. A Firenze, prima della cessione di gennaio alla Juve, aveva segnato diciassette gol solo nel girone d’andata sotto la guida di Italiano. Stava marciando verso i trenta. In bianconero non l’ha nemmeno sognata quella quota".