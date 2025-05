Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva, sottolineando il lavoro fatto dal fresco ex allenatore viola Vincenzo Italiano, vincitore della Coppa Italia al primo anno in rossoblù.

‘Quando è andato a Bologna tutti gli dicevano di non farlo, ma…’

“Il Bologna ha vinto la finale attraverso il gioco ed un’idea di calcio, con una precisa interpretazione della partita dall’inizio alla fine. Il Milan non ha potuto giocare a causa del pressing asfissiante del Bologna, l’organizzazione felsinea è frutto delle idee di Italiano e di un modo di stare in campo codificato, che regala emozioni. Si vede il lavoro fatto durante la settimana, accettato in pieno dalla squadra. Il risultato raggiunto è impensabile, quando Italiano è andato a Bologna tutti gli dicevano di non farlo, che avrebbe potuto fare solo peggio, invece è riuscito a fare meglio, regalando ciò che meritava una grande città da troppo tempo fuori dal giro del calcio che conta”.

‘Italiano professionista serio, è dovuto scappare da Firenze’

“Tutto è stato conquistato attraverso un buon calcio, cosa non scontata. Il Milan ha grandi giocatori ma non è squadra, ed è stato surclassato. Il Bologna è squadra, per merito del lavoro di Sartori, Fenucci, Di Vaio, oltre ovviamente a Saputo. Italiano è un professionista che lavora con serietà ed è stato premiato, alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario ed è dovuto scappare da Firenze perchè una minoranza della tifoseria non è riuscita a capire la crescita a cui aveva portato la squadra. Le finali poi le ha perse, con giocatori scarsi, portieri che si buttano in ritardo e difensori che commettevano errori evidenti, non le ha perse Italiano. In ogni caso perdere ci sta per Italiano, questo rischiava di essere un marchio immeritato ed ora se lo è scrollato di dosso. È andato via da Firenze spernacchiato anche da vari media, che di calcio capiscono pochissimo. Il destino poi è beffardo, e domenica ci sarà Fiorentina-Bologna…”.