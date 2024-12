Non bastavano i già abbondanti precedenti e i fitti intrecci di mercato degli ultimi anni, la scorsa estate ci si son messi anche Moise Kean e Nico Gonzalez ad incendiare Juventus-Fiorentina. L'argentino in particolare, ricorda il Corriere Fiorentino, spinse in tutti i modi per passare in bianconero e dopo il solito problema fisico, sembra(va) rientrato proprio in tempo per dare fastidio alla sua ex squadra: in gol con Cagliari e Monza, tra Coppa Italia e campionato.

C'è però un punto interrogativo su Gonzalez, che ieri si è allenato a parte, anche se da programma, e la sua presenza domani allo Stadium non è ancora certa: il che non dispiacerebbe alla Fiorentina.