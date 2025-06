L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sui nuovi acquisti della società viola. Queste le sue parole: "Mi è piaciuto come la Fiorentina ha iniziato questo mercato, Fazzini e Viti sono due giovani di prospettiva. Hanno le qualità giuste e a Firenze possono crescere tanto. Ci sarà da aspettarli, perché le potenzialità ci sono. Con l'arrivo di Viti però ci sarà da capire chi esce in difesa. Valentini mi è piaciuto a Verona ma con tutti questi centrali rischia di essere chiuso.

Gudmundsson e Kean? Devono rimanere a Firenze. La Fiorentina deve fare un ragionamento ampio sull'islandese, perché uno come lui non si trova a giro facilmente. Con Pioli può far bene.Su Kean il discorso è diverso, perché decide lui il suo futuro. Certo che uno come lui a 50 milioni dove lo ritrovi? Moise deve capire cosa gli conviene di più per il suo futuro e il Mondiale".