Il mercato invernale conferma la linea "italiana": Fiorentina seconda in questa particolare classifica. Con un occhio rivolto al futuro...

Il mercato invernale ha portato alla corte di mister Palladino una serie di giocatori che vedremo in campo a partire da lunedì: tra questi, spicca il fatto che ben 3 nuovi acquisti (4, se si conta anche Folorunsho) sono italiani. Fagioli, Ndour, Zaniolo, tre pedine del nuovo centrocampo viola che condividono anche la nazionalità, che vanno ad aggiungersi ad altri 12 italiani già presenti in rosa: i numeri, sotto questo punto di vista, fanno ben sperare.

Infatti, la Fiorentina è la seconda squadra più “italiana” di Serie A, contando ben 15 italiani su 25 giocatori in rosa (prestiti esclusi), seconda solo al Monza in questa speciale classifica: i brianzoli infatti contano ben 20 italiani su 30 giocatori totali. Di questi 15, tanti i giocatori che hanno già vestito la maglia azzurra: Kean conta addirittura 19 presenze condite da 5 gol, e con la super stagione che sta facendo si candida a probabilissimo nuovo centravanti della Nazionale (Retegui permettendo); stesso numero di presenze di Zaniolo, uno degli ultimi arrivati al Viola Park. C'è poi la coppia di convocati all'ultimo Europeo: Fagioli, che ha giocato in due partite della competizione, e Folorunsho che invece non è mai sceso in campo, pur contando due presenze con la maglia degli Azzurri. Una presenza con la Nazionale anche per Rolando Mandragora, che venne fatto esordire a 20 anni, nel 2018, quando ancora militava nel Crotone.

Menzione d'onore anche per i papabili prossimi esordienti: c'è infatti Comuzzo, convocato ma che ancora non ha esordito, e Ndour, che non ha ricevuto la prima convocazione ma che ha vinto l'Europeo Under 19 (al fianco di Kayode, che segnò il gol vittoria in finale). Una Ital-Fiorentina che fa ben sperare per il futuro.