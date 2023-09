Il programma dei nazionali mette in difficoltà Italiano: ecco quando torneranno i giocatori viola in giro per il mondo

Nove i calciatori della Fiorentina partiti con le proprie nazionali per i vari impegni in giro per il mondo. Italiano dunque dovrà preparare la sfida contro l'Atalanta (17 settembre) senza gran parte della rosa, con diversi elementi che torneranno a Firenze solo nelle ore precedenti alla sfida.

Nico Gonzalez e Beltran, con la loro Argentina, giocheranno l’ultimo impegno martedì 12 settembre alle 22 ore italiane. Dunque prima del 14 settembre i due non potranno essere s disposizione di Italiano, senza contare che l’Albiceleste dovrà giocare in Bolivia, a oltre 3.000 metri di altitudine. Idem per Mina, impegnato contro Cile nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Va meglio per chi rimarrà in Europa, come Milenkovic, che sarà a disposizione già nella giornata di lunedì 11 settembre.

Da valutare dunque le scelte di Italiano contro i bergamaschi, con l'allenatore viola che si è sempre dimostrato restio nell'utilizzare i calciatori di ritorno dagli impegni in nazionale. Lo riporta La Nazione.