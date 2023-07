Amrabat, lo United è pronto a chiudere, ma non è da solo. Barone pronto a scattare per terminare l'operazione

L'operazione Amrabat è di quelle di primaria importanza per quanto riguarda l'attualità di mercato della Fiorentina. Per questo motivo Pradè, ma soprattutto Barone sono operativi e pronti a scattare in qualsiasi momento.

Il Manchester United ha fatto capire a tutti gli interpreti di stare facendo sul serio anche se non siamo ancora arrivati al livello richiesto dai viola fin dall'inizio: trenta milioni di euro.

E non è il solo club che sta provando a prendere il centrocampista. Nelle ultime ore un membro dell'entourage del giocatore ha fatto sapere che Amrabat ha aperto a tre squadre. Una è lo United appunto, un'altra è l'Atletico Madrid, la terza probabilmente è il Barcellona, anche se per i blaugrana fare mercato resta sempre molto difficile.

Niente Arabia per il nazionale marocchino. Per lui c'è interesse da quelle parti, ma non è una prospettiva che lo elettrizzi.