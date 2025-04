Con il gol al Milan Moise Kean ha raggiunto quota 22 gol segnati in questa stagione con la maglia della Fiorentina: 17 in campionato, 4 in Conference e uno in Coppa Italia. Un rendimento clamoroso per l'attaccante viola, con le 22 reti messe a segno in 36 partite giocate.

L'ultimo giocatore della Fiorentina ad aver segnato più di 21 gol in una singola stagione prima di Kean era stato Alberto Gilardino nella stagione 2008-09, mettendo a segno ben 25 gol in 46 gare giocate. Kean ne ha a disposizione almeno altre 9, sperando che il totale arrivi a 12 (Conference permettendo). Dove può spingersi l'attaccante viola non si sa, ma non ci resta che scoprirlo.