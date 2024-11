Sono a poco terminati i due posticipi del lunedì delle 18:30, Empoli-Como e Genoa-Parma. Entrambe terminate zero a zero all'intervallo, nei lombardi non sono partiti dall'inizio né Paz né Cutrone, mentre nei crociati si è infortunato Bernabé. Fabregas ha rimesso Belotti dal 1', ma il Gallo ex Fiorentina non ha trovato la rete, merito anche della difesa degli Azzurri, molto solida in questo inizio di stagione fra le mura amiche. Gilardino invece ha dovuto fare i conti con l'emergenza infortunati: rispetto al match con la Fiorentina, non è tornato nessuno dall'infermeria.

Le reti sono arrivate nei secondi tempi

Nella ripresa, invece, sono cambiati i risultati. L'Empoli l'ha sbloccata al 47' con Pellegri, portandola poi a casa dopo aver meritato. Il Parma è caduto in casa. Un tap-in di Pinamonti ha deciso lo scontro salvezza: 0-1 e Gilardino prende un po' d'ossigeno anche in classifica. Da segnalare l'esordio di Balotelli a pochi minuti dal fischio finale: Super Mario è stato anche ammonito.

Balzo del Genoa

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Inter 24, Atalanta 22, Fiorentina 22, Juventus 21, Lazio 19, Milan 17, Udinese 16, Bologna 15, Empoli 14, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Cagliari 9, Como 9, Parma 9, Genoa 9, Lecce 8, Venezia 8, Monza 8.