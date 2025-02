Sei anni dopo torna la coppia di amici dall'inizio. Kean e Zaniolo, alla Fiorentina potrebbe essere cambiato tutto dall'ultima volta

Sui quotidiani questa mattina si parla del possibile assetto della Fiorentina per la sfida contro l'Hellas Verona e della coppia d'attacco che potrebbe esordire in viola al Bentegodi.

6 anni dopo

Il Corriere Fiorentino sottolinea come il duo potrebbe essere quello formato da due amici che per l'ultima volta avevano giocato insieme dall'inizio 6 anni fa: Kean e Zaniolo. Nel 2019, con la maglia azzurra dell’Under 21 entrambi furono tra i protagonisti di una cinquina rifilata al Lussemburgo nelle qualificazioni agli Europei di categoria.

Considerazione

Insieme ne hanno combinate, scrive La Gazzetta dello Sport, e per loro ritrovarsi a Firenze a giocare insieme è uno stimolo in più per fare bene e guadagnarsi una considerazione che Moise ha già ritrovato, ma che Nicolò deve provare a riottenere dopo aver lasciato la Roma.

Con che modulo?

Oggi la coppia può dunque ricomporsi. Palladino in settimana ha provato più cose. Non è detto che sia il solito 4-2-3-1. Il modulo può variare: 4-4-2 o un 4-3-2-1, senza escludere nemmeno un ritorno alla difesa tre. Ma Zaniolo in campo andrà. Prima o dopo. Prima di Beltran o dopo Beltran o assieme all’argentino.