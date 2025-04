Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno parlando di Fiorentina: "La squadra di Palladino ha fatto una grande partita a San Siro e meritava la vittoria, ma un punto non lo butti via. Ora però siamo a un punto importantissimo: se arrivi ottavo hai fallito. Hai la squadra più forte dello scorso anno e tre giocatori fondamentali: De Gea, Kean e Fagioli. La Juventus ha venduto quest'ultimo a 17 milioni per tenere Douglas Costa a 50, vuol dire che qualcuno non ha capito qualcosa in casa bianconera. Ora la Fiorentina deve cercare di fare filotto nelle ultime sette. Fiorentina e Juventus hanno il calendario migliore di tutti. Il Bologna deve venire a Firenze e ha un calendario difficile. E poi non scordiamoci cosa successe all'andata.

Ora siamo allo scoperto e devi vincerle tutte. E' una cosa che la Fiorentina può fare. Quello che si è perso s'è perso, ora bisogna guardare avanti. Ora vola sulle ali dell'entusiasmo di giocatori importanti che sono esplosi. Serve il bottino pieno. Kean? Credo che Commisso ci abbia già parlato per farlo rimanere con uno stipendio importante. Al di là della clausola, ora non bisogna fasciarsi la testa. E' un giocatore importante, la Fiorentina ha scommesso su di lui e Kean deve tanto a questo club".