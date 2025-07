La Fiorentina saluta Terracciano: "Ogni parata, ogni gesto hanno raccontato il tuo amore per questa maglia"

Da circa un'ora Pietro Terracciano è diventato ufficialmente un giocatore del Milan. Si conclude dunque dopo sei anni la sua storia con la Fiorentina, che ci ha tenuto a salutarlo con un post sui propri canali ufficiali.

“Ogni parata - si legge - ogni gesto, ogni sguardo hanno raccontato l'amore per questa maglia. Grazie Pietro per aver difeso la nostra porta con passione, impegno e professionalità. In bocca al lupo per il tuo futuro”.

Il messaggio di Pastorello

Nel frattempo anche il procuratore di Terracciano, Federico Pastorello, ha pubblicato un post scrivendo: “Raramente sono stato più felice di oggi di annunciare un accordo per la mia agenzia. Questo contratto (con il Milan, ndr) è un premio adeguato per la tua determinazione, professionalità e capacità calcistiche. Sei partito dal basso e sei arrivato in cima, sei un esempio per tutti. Ti voglio bene Pietro!”.