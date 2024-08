Gonzalez-Juventus, prevista riunione tra i dirigenti viola per definire l’affare. Si attende il via libera di Commisso

Come era facilmente ipotizzabile dopo aver concluso la trattativa per portare a Firenze Albert Gudmundsson, la Fiorentina adesso dovrà risolvere la situazione relativa a Nico Gonzalez. Dopo tre anni passati in viola, tra alti e bassi, l’esterno da tempo ha espresso la sua volontà di lasciare il club di Rocco Commisso per andare a giocarsi la Champions League. In un primo momento era emerso il forte interessamento dell’Atalanta, ma con l’inserimento della Juventus il giocatore ha espresso la sua volontà: l’argentino, convinto dal suo progetto tecnico, vuole raggiungere Thiago Motta a Torino. E pochi minuti fa SkySport ha dato importanti aggiornamenti sull’operazione.

Nico Gonzalez vuole solo la Juventus, ma l'ultimo ostacolo si chiama Rocco Commisso

Nonostante la dirigenza viola nelle scorse settimana si sia fatta una ragione al dover perdere Gonzalez, il volere di Rocco Commisso per qualche giorno ha raffreddato gli animi di tutti: il patron gigliato non avrebbe alcuna intenzione di cedere il giocatore in questa sessione di mercato. L’arrivo di Gudmundsson ha però cambiato le carte in tavola, dando la possibilità ai viola di potersi permettere di lasciar partire l’argentino.

La dirigenza viola incontra Commisso per sbloccare l'operazione

Nella giornata di oggi è in programma una riunione tra i dirigenti della Fiorentina e lo stesso Commisso, e adesso Pradè è in attesa dell'ok del patron. Nico Gonzalez conta di veder esaudita la sua volontà, ovvero quella di lasciare la Fiorentina, e in particolare quella di approdare alla Juventus. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti in merito, ma adesso Gonzalez sembra essere davvero ad un passo dall’approdo in bianconero.