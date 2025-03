Verso Fiorentina-Atalanta: Gasperini (che sarà assente) vicino al recupero di tre giocatori, tra cui il suo capocannoniere

Una volta terminata la sosta per le Nazionali, si tornerà a pensare al campionato e al rush finale che aspetta la Fiorentina: il primo scoglio davanti agli uomini di Palladino sarà l'Atalanta di Gasperini, in piena lotta scudetto. Può sorridere l'allenatore degli orobici, che dovrebbe ritrovare tre pedine del suo scacchiere in vista della partita del Franchi.

In casa Atalanta infatti c'è ottimismo riguardo alle condizioni di Retegui, fermatosi nel ritiro della Nazionale per una lieve lesione all'adduttore, ma anche quelle di Cuadrado (lesione al bicipite femorale) e Sulemana, che ha già ripreso gli allenamenti. Assenti, invece, Ederson per squalifica, così come Gasperini, che guarderà il match dagli spalti.