Un giallo pesante per Zaniolo e la Fiorentina

Nel corso della partita tra Fiorentina e Lecce, Nicolò Zaniolo è stato ammonito dall'arbitro, Livio Marinelli.

Un'ammonizione questa che è pesante per il giocatore viola e per la squadra, perché l'attaccante era in diffida e quindi dovrà saltare la partita contro il Napoli al Maradona per squalifica.

Raffaele Palladino ha dato molta fiducia a questo giocatore impiegandolo praticamente sempre da quando è arrivato a Firenze nel corso del mercato invernale. Questa volta sarà costretto a farne a meno.