L'ex giocatore e allenatore viola, oltre che direttore tecnico dell'Affrico, Renato Buso ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, alla presentazione del Memorial Davide Astori, che quest'anno vedrà la partecipazione di 16 squadre maschili e un mini torneo che ospiterà anche quattro squadre femminili. Queste le parole di Buso: “Cerchiamo di ampliare il calcio dilettantistico, soprattutto in un torneo come questo. Diamo attenzione anche al calcio femminile con squadre interessanti. Abbiamo quattro squadre ma in tantissimi volevano partecipare e questo è molto bello. Abbiamo una scuola calcio di 400 bambini e bambine, Astroi sarebbe orgoglioso di queste iniziative”.

E sulla partita contro il Parma: “Sono molto deluso. Era una partita importantissima, perché ci sono stati scontri diretti. Non ho visto passi in avanti, la Fiorentina non ha mai imposto il proprio gioco. E' stato un passo indietro. Mi aspettavo una partita diversa e un atteggiamento diverso da parte dei viola. Europa League? Serve crederci, assolutamente. La Fiorentina ci deve credere, se analizziamo il calendario sono tutte squadre che si devono salvare. Tecnicamente la squadra viola ha una marcia in più. Serve trovare una soluzione in fase di impostazione. Gudmundsson ieri è stato tolto con il Parma alle corde. Io lo avrei tenuto in campo".